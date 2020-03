Desiegnerski stół do salonu i nie tylko

W poszukiwaniu idealnych mebli do salonu czy też każdego innego pomieszczenia w naszym mieszkaniu czy też domu, bądź gabinecie z pewnością przejrzeliśmy miliony stron internetowych producentów, zajrzeliśmy na social media, szukaliśmy inspiracji w czasopismach poświęconych aranżacją wnętrz. Jednym ze sklepów internetowych, który może pochwalić się szerokim asortymentem od renomowanych, polskich producentów jest sklep internetowy Mattianni. Skupia się on na minimalistycznych produktach, które w dużej mierze wykonywane są ręcznie. Jednym z takich produktów jest stół na nodze z marmurowym blatem, dostępny w czterech opcjach kolorystycznych. Zatem bez problemu znajdziesz zestawienie, które dopasujesz do wnętrza, w którym stół jest ci niezbędny.

Stół na nodze z marmurowym blatem

Stół na nodze z marmurowym blatem Vita, to produkt, którego blat wykonany jest z naturalnego marmuru, zamawiając owy stół możesz wybrać jeden z wielu kolorów marmuru w tym butelkową zieleń, szarość czy czerń. Nogi stołu wykonane są z metalu, tu również mamy możliwość wybrania odpowiadającego nam koloru! Wymiary blatu to średnica Ø - od 80 cm do 120 cm

wysokość - 75 cm, jeśli te wymiary Ci nie odpowiadają nic nie szkodzi! Stół może bowiem być wykonany na zamówienie, w wymiarach jakie podasz samodzielnie!